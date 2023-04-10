الخارجية اليونانية: علاقاتنا مع مصر تتعزز باستمرار بفضل اجتماعاتنا المثمرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة كاثميرينى اليونانية اليوم الإثنين، عن ديندياس قوله فى تصريحات صحفية إن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى سيزور أثينا غدا الثلاثاء لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار دندياس إلى دور اليونان النشط فى المنطقة الكبرى ومشاركتها فى الجهود المبذولة لإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع الدولى،مضيفا أن المبعوث الأممى الخاص لسوريا غير بيدرسن سيزور أثينا فى 21 أبريل الجارى لحضور اجتماع لجميع ممثلى دول الاتحاد الأوروبى بشأن سوريا قبل السفر إلى دمشق.

وأكد ديندياس مجددًا على تحسن العلاقات اليونانية التركية فى أعقاب الزلازل المميتة التى ضربت جنوب شرق تركيا فى 6 فبراير الماضى، مشيرا إلى زيارات الوزراء اليونانيين إلى المناطق المتضررة والاجتماعات بين وزيرى البلدين، معربًا عن أمله فى أن العلاقات الإيجابية سيتم الحفاظ عليها.