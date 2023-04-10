التعليم العالي: إطلاق العديد من المسابقات لمواجهة الأفكار الهدامة في الجامعات الفترة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:29 مساءً - تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم العديد من سبل التوعية لمواجهة الأفكار الهدامة، ونشر الوعي بين طلاب الجامعات وبناء شخصياتهم من خلال الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مسابقة معا، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة الأفكار الهدامة هي كانت بداية لسلسلة من المسابقات التي سوف تستمر خلال الفترة القادمة، من أجل تشجيع طلاب الجامعات والمعاهد على مواجهة الأفكار الهدامة وخلق تفاعل طلابي مع القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع وتستلزم توعية الطلاب، وذلك في إطار السياسية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء شخصية الشباب الجامعي.

كما أشار عبدالغفار إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى لمواجهة الأفكار الهدامة، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، مضيفًا أننا نسعى إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري.