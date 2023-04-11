الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافيء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد.

ولفتت إلى أنه يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء؛ حيث تمتد إلى القاهرة الكبرى؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل محسوس خاصة فى فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وتمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.