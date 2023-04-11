القاهرة الإخبارية: مصدر مسؤول ينفى أكاذيب «واشنطن بوست» بشأن مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ادَّعت فى تقرير لها أن مصر أنتجت 40 ألف صاروخ ليتم شحنها إلى روسيا لاستخدامها فى العملية العسكرية بـ أوكرانيا.
ووصف المصدر ما نشرته الصحيفة الأمريكية بأنه عبث معلوماتى ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات السياسة المصرية تتمثل فى السلام والاستقرار والتنمية.
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