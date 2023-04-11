مصدر ينفى لـ القاهرة الإخبارية إنتاج مصر صواريخ وشحنها سرا لروسيا

جدة - نرمين السيد - نفى مصدر مصرى، مسؤول فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست" أن مصر أنتجت ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.





وأضاف المصدر، أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتى ليس له اساس من الصحة. وأضاف أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هى السلام والاستقرار والتنمية.

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