توجيه السيسى بمواصلة تطوير محيط المتحف الكبير أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصرى الكبير، كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس، من ناحيتى الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة، وفقا لأعلى المعايير العالمية.

كما وجه الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية، لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافى للمتحف، وتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية فى العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخى العظيم، وحاضرها ومستقبلها الذى نطمح إليه، ونعمل من أجله.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل فى المتحف المصرى الكبير، فى ضوء بدء التشغيل التجريبى المحدود، وانتهاء الأعمال فى العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف، والبهو العظيم والدَرَج العظيم، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف والمبانى الخدمية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر من جميع الجوانب، بما فى ذلك تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران، على النحو الذى يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا الشأن، انطلاقا من الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التى تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية، خلال السنوات الماضية.

وأشار السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدنى، والخطط المستقبلية لشركة «مصر للطيران»، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لجهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وخطط الاستثمار فى الطيران، بشكل عام، وأثر ذلك على الناتج المحلى للاقتصاد المصرى.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدما من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، حيث طالب نواب الشيوخ خلال المناقشات بضرورة أن تكون لدى الحكومة إستراتيجية متكاملة تستهدف مواجهة الفقر المائى وتنمية الموارد المائية.

وخلال الجلسة، قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إنه فيما يخص تأهيل المساقى الخاصة فقد تم تنفيذ نحو 117 كيلومترا، وجار العمل فى 235 كيلومترا، وإسناد 352 كيلومترا، بإجمالى 516 كيلومترا.

وفيما يخص مشروعات التحول للرى الحديث أشار الدكتور هانى سويلم إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالى تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الرى الحقلى وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، ولكن هناك عددا من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلبا على كميات مياه الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضى حال زيادة الملوحة.

واستعرض الدكتور سويلم أيضا الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 50ر7 مليون متر مكعب/ يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع نحو 60 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ فعلية 55%، حيث يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومترا (ترع مكشوفة + خطوط مواسير)، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى 23 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 34%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد 18 محطة رفع.

كما تجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وكان النائب سالم العكش قد طالب فى مذكرته الإيضاحية لطلب المناقشة بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى ومنها العمل على توعية الناس، حيث يوجد عدد كبير ليست لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها، أيضا لابد من تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية عددا من الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الرى، بينها استعمال وسائل الرى الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الرى فى المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.