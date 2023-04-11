وزير الخارجية يزور اليونان اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالستار بركات، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن الزيارة ستشهد لقاءً بين شكرى ووزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، يعقبها عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية سيعقد لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليونانى، مُؤكدًا أن المباحثات ستركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتغيرات المناخية.

وذكر مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، أن الزيارة ستشهد مباحثات حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، مُشيرًا إلى أن هناك تطابقًا فى وجهات النظر المصرية اليونانية بشأن العديد من الموضوعات.

ولفت إلى أنه من المتوقع مناقشة ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال هذه الزيارة، كما أكد أن ملفات التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، ستكون مطروحة للنقاش على طاولة مباحثات وزير الخارجية فى زيارته لليونان.