وزير الصحة يوجه بتكثيف وتطوير آليات العمل بمستشفى أورام الإسماعيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بانتقال العاملين بالوزراة إلى مقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ومباشرة أعمالهم رسميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يتم بدء الانتقال تدريجيا للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء من شهر مايو المقبل 2023.



ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع نسب الاشغال بـ مستشفى أورام الاسماعيلية، التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موجها بتكثيف وتطوير آليات العمل بها بما يضمن رفع نسب الاشغال وتحقيق الاستفادة القصوى منها، لما لها من أهمية كبرى فى خدمة أهالى المحافظة، وتقديم أفضل رعاية صحية متخصصة لمختلف مرضى الأورام وفقا لأحدث الأساليب العلمية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه قطاع السكان وتنظيم الأسرة والجهات المعنية من الوزارة، بإجراء استبيانات دورية خاصة بالمردود الذى تحقق الوزارة من الإجراءات التى يتم اتخاذها فى ملف تنظيم الأسرة، لقياس الجدوى والتأكد من تحقيق المستهدف منها، فضلا عن توجيهه بسرعة الانتهاء من ميكنة وربط كل قواعد البيانات على مستوى المحافظات وربطها بمنظومة المواليد والوفيات.



وأشار عبدالغفار إلى توجيه الوزير كل مديرى مديريات الشئون الصحية بالتعاون مع قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة بإعداد تقارير مصورة وحصر دقيق لمقرات الإقامة الخاصة بالفرق الطبية بمختلف المنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية، وعرضها عليه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام والإقامة، موجها بوضع خريطة زمنية محددة لرفع كفاءة تلك المقرات، وذلك ضمن الاجراءات التى تتخذها الوزارة لتحسين أحوال الأطباء.

وأشار عبدالغفار إلى إطلاع الوزير على تحليل مؤشرات الأداء لعام 2022، وكافة محاور خطة العمل الاستراتيجية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لعام 2023، والتى تضمنت (استحداث ورفع كفاءة الخدمات الطبية وعقد بروتوكولات التعاون، إجراء 11 مشروعا من مشاريع التحسين للخدمات الطبية وغير الطبية، تطوير خطة الإعتمادات الخاصة بمستشفيات الأمانة، الميكنة والتحول الرقمى، التطوير الإنشائى والتجهيزات الطبية).



وأوضح عبدالغفار أن خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة تتضمن؛إنشاء وتشغيل 3 وحدات جديدة لجراحات القلب، وإنشاء 4 وحدات جديدة للتصلب متعدد (MS)، وإنشاء وتشغيل 6 وحدات للسكتة الدماغية، وإنشاء 3 وحدات جديدة ( TEVAR- EVAR)، وإنشاء 6 وحدات بنك العظام، وإنشاء وتشغيل 3 وحدات جديدة للتجميل وإنشاء وتشغيل 3 وحدات جديدة لرعاية الحروق، وإنشاء وتشغيل 3 وحدات جديدة لجراحة قلب الأطفال، وإنشاء وتشغيل 5 وحدات جديدة للغسيل لكلوى للأطفال، وإنشاء وتشغيل 32 عيادة جديدة للأمراض الصدرية، وإنشاء وتشغيل وحدة جديدة لزراعة الكبد.