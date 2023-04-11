وزير الرى: جهود مصرية ناجحة لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور سويلم فى كلمته إلى المجهودات الكبيرة التى تبذلها مصر فى مجال تحقيق الادارة المثلى للموارد المائية، واجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، مع التأكيد على أهمية البحث العلمى فى التعامل مع هذه التحديات، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمى والدولى للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.



وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مشيرا الى ان معظم مساحة مصر هى عبارة عن صحراء بسبب قلة كميات الامطار المتساقطة على مصر، كما تواجه مصر محدودية فى الموارد المائية يقابلها إحتياجات مائية تقدر بضعف الموارد المتاحة، وهو ما يدفع مصر لاستيراد منتجات غذائية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

وتواجه مصر تحدى آخر والمتمثل فى المياه الجوفية العميقة فى الصحارى والتى تعد مياه جوفية غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى 1 كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

وأشار سيادته لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى إضافى يؤثر على مصر داخليا وخارجيا، سواء من خلال تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة فى الاستهلاك المائى، والتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل، والتأثير على ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر بدوره على المناطق الساحلية والتسبب فى زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا النيل، بالإضافة للسيول الومضية التى أصبحت اكثر تطرفا فى كمياتها ومواقع حدوثها.



وللتعامل مع هذه التحديات تتخذ مصر العديد من الإجراءات للتعامل مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطى المصرية، وتم تنفيذ اعمال حماية للشواطئ بأطوال اجمالية تصل الى 144 كيلومتر، وجارى العمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فقدت بفعل النحر، الأمر الذى يسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، مثل مشروعات حماية شواطئ مدينة الإسكندرية لحماية قلعة قايتباى والمنتزة والكورنيش، ومشروعات حماية مدينة مرسى مطروح لحماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وحماية شاطئ الأبيض، وحماية منطقة السقالات بخليج أبى قير، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، وحماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، وحماية المنطقة شرق مصب مصرف كوتشنر.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم فى خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، والذى يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال فى تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.



كما استعرض جهود الوزارة فى مواجهة السيول والأمطار الغزيرة، مشيرا لقيام الوزارة بإنشاء 1457 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى.

كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتى تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التى تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لإستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار.

واستعرض مجهودات الوزارة فى مجال تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى، والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد، ومشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، وغيرها من المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة فى مجال تحديث المنظومة المائية فى مصر من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمساقى لتحسين عملية توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة للتوسع فى التحول لإستخدام نظم الرى الحديث لزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الرى الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضى الرملية والتى خالفت نظم الرى الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضى المنزرعة بقصب السكر والبساتين.

كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع محطة معااجة المياه بالحمام ومحطة معالجة المياه فى بحر البقر ومشروع المحسمة بطاقة إجمالية 14.10 مليون م3 يوم.

وأشار الدكتور سويلم لضرورة العمل على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه، وبما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى.

كما أشار الدكتور سويلم لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، وتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر اكتوبر الماضى تحت عنوان المياه فى قلب العمل المناخى، كما تم تنظيم فعاليات متميزة للمياه ضمن مؤتمر المناخ الماضى COP27 وتم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى فى مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، كما شاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك حيث أكدت مصر خلال المؤتمر على ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.

كما سيتم عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه فى نهاية شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الإستدامة، وذلك قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات إسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28، وتواصل مصر التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التى ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) للتأكيد على ضرورة الإستمرار فى إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى.