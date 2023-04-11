اعتكاف العشر الأواخر.. لا يشترط المسجد ويُحسب بالدقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:24 صباحاً - قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المعتكف لا يجب عليه الاعتكاف في مسجد أو جماعة، وفقا للحنابلة والحنفية، إلا أن المذهبين المالكي والشافعي قالا إن أي مسجد يجزئ الاعتكاف حتى وإن كان داخل منزل صاحبه، موضحا أن الاعتكاف يعني خلوة النفس، وهي تتحق في حال كان المسجد موجودا داخل البيت، أو الشركة، أو العمل.

وأضاف الهلالي، في تصريح تلفزيوني، أن الاعتكاف يحسب بالدقيقة، ولا يشترط فيه عدد معين من الساعات ولا حتى إتمام الأيام العشر الأواخر، مفيدًا بأن المذهب المالكي هو الوحيد الذي اشترط أن تكون أقل مدة لـ الاعتكاف يوم واحد فقط، إلا أن بقية المذاهب الفقهية أجازت أن يكون الاعتكاف لحظة أو نصف ساعة أو ساعة أو عدة ساعات، مضيفًا: يعتكف العشر أيام بقى لما يكون رجل فاضي، ومأمن حاجات أهل بيته، وجهة عمله مش طالبة حضوره، مبينا أن العمل فرض عين، بينما الاعتكاف سنة، مستنكرًا ترك الفرض لأجل السنة.

وذكر أيضًا أن أخذ يوم الجمعة عطلة بدعة، مردفًا: كوننا نأخد شهر رمضان عطلة بدعة، وكوننا نأخذ العشر الأواخر من رمضان عطلة علشان نعتكف بدعة سيئة، ومخالف لنهج النبي والصحابة.