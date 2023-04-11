الحكومة تنفى تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدى أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دوليا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مشيرة إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أى مخالفات.

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