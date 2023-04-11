محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية 2023

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الامتحانات فى 6 مايو المقبل وتنتهى فى 25 من ذات الشهر.

مواعيد الامتحانات كالآتى:

- الصف الأول والثانى والثالث (فصل واحد) والخامس (صم وضعاف السمع): من السبت 6/5/2023 إلى الأحد 7/5/2023.

- الصف الرابع الابتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين) والرابع والسادس (صم): من السبت 6/5/2023 إلى الأربعاء 10/5/2023.

- الصف الخامس الابتدائى ( عام، فصل واحد مكفوفين ) والسابع (صم): من السبت 6/5/2023 إلى الأربعاء 10/5/2023.

- الصف السادس الابتدائى (عام فصل واحد مكفوفين ) والثامن (صم): من الخميس 11/5/2023 إلى الاثنين 15/5/2023.

- الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى): من السبت 6/5/2023 إلى الأربعاء 17/5/2023.

- الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى): من الأحد 7/5/2023 إلى الخميس 18/5/2023.

- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية، المكفوفين، الصم): من السبت 20/5/2023 إلى الخميس 25/5/2023.

- الصف الأول الثانوى العام: من السبت 6/5/2023 إلى السبت 20/5/2023.

- الصف الثانى الثانوى العام: من الأحد 7/5/2023 إلى السبت 21/5/2023.

- الصف الأول الثانوى (الصم): من السبت 6/5/2023 إلى السبت 13/5/2023.

- الصف الثانى الثانوى (الصم): من الخميس 11/5/2023 إلى الخميس 18/5/2023.

- الصف الأول الثانوى (مكفوفين): من يوم السبت 5/6/2023 إلى يوم الأحد 14/5/2023.

- الصف الثانى الثانوى (مكفوفين): من يوم الاثنين 15/5/2023 إلى يوم الثلاثاء 23/5/2023.

- امتحانات النقل للتعليم الفنى: من يوم الأحد 30/4/2023 إلى يوم الأربعاء 17/5/2023، نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد.

وقرر المحافظ عقد امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع أيام (29، 30 أبريل) و(1، 2، 3 مايو) 2023.

وتنتهى امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2023.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.