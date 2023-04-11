الجامع الأزهر ينظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى فتح مكة عقب صلاة التروايح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:28 مساءً -

يحتفل الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء 20 من شهر رمضان المبارك لعام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكرى فتح مكة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف ومتابعة من الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الازهر.

وتعقد الاحتفالية عقب الركعة الثامنة من صلاة التراويح، ويحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف للحديث عن غزوه فتح مكة ومقدماتها التي تبدأ من صلح الحديبية والدروس والعبر من هذه المناسبة العظيمة التي نزل فيها قرآن يتلى: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا"، وللتأكيد على أن شهر رمضان شهر العمل والجد والانتصارات وليس شهرا للتكاسل والتواكل .

ويحرص الجامع الأزهر على الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية ، لتذكير المواطنين بها ، وأخذ العظات والعبر ، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الطاهرون في مثل هذه المناسبات، والتعريف بهذه الأحداث التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها بالغ الأثر في بناء الدولة الإسلامية.