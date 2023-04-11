وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو وتستمر حتى يوم 10 مايو المقبل ولمدة 5 أيام.
بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" اعتبارا من يوم 13 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر ولمدة 6 أيام
وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات النقل الثانوى العام والفنى تبدأ اعتبارا من يوم 6 مايو المقبل حتى يوم الخميس الموافق 18 مايو ولمدة أسبوعين.
من جهة أخرى، تحددت مواعيد امتحانات الدور الثانى لتبدأ من يوم 15 إلى يوم 19 يوليو القادم ولمدة 5 أيام بالنسبة للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى العام، ومن يوم 20 إلى يوم 27 يوليو القادم، ولمدة أسبوع بالنسبة لشهادة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، واعتبارا من يوم 15 إلى يوم 27 يوليو القادم ولمدة أسبوعين بالنسبة لامتحانات الدور الثانى للنقل الثانوى العام والفنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ شمال سيناء يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.