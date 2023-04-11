الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومصطفى الدوجيشى رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.





وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة فى قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجارى، أظهر ارتفاع أعداد السفن التى مرت بالقناة، بنسبة حوالى 20%، مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالى 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضى تبلغ حوالى 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومى فى تاريخها، يوم 13 مارس الماضى، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.

كما عرض الفريق أسامة ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحرى، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، فى ضوء محورية دورها فى تأمين المجرى الملاحى ومعاونة السفن العابرة للقناة.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد، بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكل مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار فى أدائها المتميز، المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة، وذلك فى ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية، لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة فى مصر، بهدف زيادة الإنتاج من صيد الأسماك فى السواحل والبحيرات المصرية.

كما تم تناول مسار تنشيط سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها، وتزويدها بالخدمات اللازمة، ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتذليل العقبات والتحديات التى تواجه تطوير هذا القطاع المهم من مختلف الجوانب، سعيا لأهمية الاستثمار الأمثل للمزايا الطبيعية التى تتمتع بها مصر، فى ضوء موقعها الجغرافى الفريد على البحرين المتوسط والأحمر.