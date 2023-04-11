إطلاق حملة لمجابهة التمييز ضد الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى حملة إعلامية تحت عنوان "ضمة مش فصلة" لرفع الوعى حول التمييز الذى يواجهه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.





كما تسلط الحملة الضوء على مسؤولية المجتمع نحو هؤلاء الشباب ومساندتهم لإدارة حياتهم باستقلالية وجودة تليق بالحياة الكريمة التى نصبو إلى تحقيقها لجميع المواطنين.

وسيتم نشر الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعى (بالأخص الفيسبوك) الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

تأتى الحملة فى إطار برنامج "النهج التصالحى إزاء عدالة الأطفال" والذى يهدف إلى تأهيل الشباب والشبات من خلال تقديم بناء قدرات للعاملين بالمؤسسات وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة وتقديم الدعم القانونى من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية وتنفيذ برامج تعليمية.

كما يشمل المشروع إعادة دمج الأطفال فى المجتمع وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة، التى توضع بمشاركة الأطفال، وتشمل من جهة الدعم النفسى والاجتماعى وبناء المهارات الحياتية والقدرات ومن جهة أخرى توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحملة تسلط الضوء على الحاجة إلى وقف الوصمة التى يوجهها الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأنهم فى حقيقة الأمر أطفال نقابلهم فى حياتنا اليومية وأن للمجتمع ككل "الجهات المعنية، الأسر، الأصدقاء، الجيران، أصحاب الأعمال الذين يمكنهم توظيفهم" دور فى دعمهم ومساندتهم فى بداية حياتهم، حتى لو أخطأوا، حتى لا ينتهى بهم الأمر على هامش الحياة أو يعودوا إلى ارتكاب الأخطاء".

وأضافت كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم هذا الدعم منذ عام 2006 فى أكثر من 9 مؤسسات وسيتم توسيع نطاق العمل لأكثر من 20 مؤسسة حتى نهاية عام 2025".

وتسلط الحملة الضوء على الحاجة إلى وقف الوصمة التى يوجهها الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأنهم فى حقيقة الأمر أطفال نقابلهم فى حياتنا اليومية وأن للمجتمع ككل "الجهات المعنية، الأسر، الأصدقاء، الجيران، أصحاب الأعمال الذين يمكنهم توظيفهم" دور فى دعمهم ومساندتهم فى بداية حياتهم، حتى لو أخطأوا، حتى لا ينتهى بهم الأمر على هامش الحياة أو يعودوا إلى ارتكاب الأخطاء.

كما تضم الحملة ثلاث قصص حقيقية لشابين وشابة قضوا فترة إيداعهم بالمؤسسات الاجتماعية وشاركوا فى برامج إعادة التأهيل والإدماج والآن يبحثون عن بدايات جديدة مفعمة بالأمل داخل المجتمع.

ويدعم الحملة النجم أحمد أمين، وهو شريك لوزارة التضامن الاجتماعى فى دعم الشباب وضرورة توفير فرص أفضل لهم بعد خروجهم من المؤسسات.