القوى العاملة تعلن الاثنين المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 03:29 مساءً - كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن يوم الإثنين المقبل الموافق 17 من شهر أبريل الجاري 2023، هو إجازة للعاملين في القطاع الخاص بأجر كامل، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

وجاء ذلك على هامش القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023، والذي يفيد بأن يوم الإثنين المقبل سوف يكون إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص، على أن تكون إجازة مدفوعة الأجر.

ومن جانبه، قال وزير القوى العاملة، إنه إذا اقتضت ظروف العمل فـ يجوز لصاحب العمل أن يُشغل العامل في هذا اليوم، ولكن في هذه الحالة يستحق العامل أن يحصل على مثلي أجره الذي يتقاضاه نظير عمله.

وفي هذا السياق، حرص حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على تهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وأكد شحاتة، أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم من أجل مواصلة الترابط والتكاتف، بما يساهم ذلك في بقاء الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجًا يهدي الإنسانية لـ النماء والخير، فضلًا عن تحقيق السلام والتقدم.

ويُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يفيد بأنه سوف يتم منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام، والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارً من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الثلاثاء 25 من نفس الشهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء 2023.