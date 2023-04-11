السعيد لـ«القاهرة الإخبارية»: تقرير «واشنطن بوست» محاولة لإثارة البلبلة

وقال أسامة السعيد، مدير تحرير "الأخبار"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن التقرير الذى نشرته "واشنطن بوست" لم يُقدم ما يُمكن الاعتماد عليه والوثوق به كحقيقة ملموسة، مُشيرًا إلى أن هذا التقرير يهدف لإثارة البلبلة وتشويه الموقف المصرى الذى اتسم بالتوازن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير من العام الماضى.
وأضاف السعيد أن روسيا من أكبر مصدرى الأسلحة حول العالم، ولا تحتاج لاستيرادها، الأمر الذى يُظهر الثغرات المهنية والأخلاقية والقانونية، والتى يُمكن أن تكون أساسًا لمقاضاة الصحيفة الأمريكية.
وأشار إلى أن النفى الروسى يؤكد أن هذه المزاعم مجرد اختلاق ومحاولة للدسيسة وإثارة البلبلة وتشويه الموقف المصرى المتوازن منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الموقف المصرى المُتوازن حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، لا يُرضى بعض الأوساط السياسية فى الولايات المتحدة، والتى تعمل على طريقة "من ليس معنا فهو ضدنا"، مُؤكدًا أن القاهرة كانت واضحة منذ البداية حول رغبتها فى ألا تكون جزءًا من الأزمة، وهو الأمر الذى اتضح من خلال كلمتها فى العديد من المحافل السياسية، مثل القمة العربية بالجزائر، ومنتدى جدة للأمن والتنمية.
وكان مصدر مصرى مسؤول قد نفى، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست"، حول أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ؛ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مُسربة.
وأضاف المصدر، أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتى ليس له أساس من الصحة، مُضيفًا أن مصر تتبع سياسة مُتزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هى السلام والاستقرار والتنمية.
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