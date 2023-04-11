سامح شكرى: نعتز بالعلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:21 مساءً - أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، عن الاعتزاز بالعلاقات الثلاثية التي تجمع مصر واليونان وقبرص، وما أسفرت عنه القمم المشتركة المتتالية من تحديد نطاق التعاون والمشروعات التي تصب في مصلحة شعوب الدول الثلاث.

وأشار شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني «نيكوس ديندياس» في أثينا، إلى استقبال الرئيس القبرصي في مصر، الأسبوع الماضي، والتطلع إلى عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص خلال النصف الثاني من العام.

وقال شكري: "نقدر ونشكر كثيرًا من تقوم به اليونان في إطار دعم مصر في آليات الاتحاد الأوروبي، فمصر لها علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق شراكة سياسي ممتد، وما تضطلع به اليونان لتوضيح الكثير من الأمور التي تدور في مصر من منظور القرب والمعرفة بهذه المنطقة والأوضاع، وأيضًا ما نوفره بكل شفافية من شرح ما تقوده مصر من جهود لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وأيضًا حقوق الإنسان التي نعمل على توفيرها للمواطن المصري".