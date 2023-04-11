شكرى يجرى مباحثات مع نظيره اليونانى وينقل رسالة من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكرى استهل زيارته بلقاء وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، حيث عقد الوزيران جلسة مغلقة أعقبها مباحثات ثنائية موسعة بمشاركة وفدى البلدين، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

وقد نقل الوزير شكرى خلال المباحثات اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية للسوق المصرى، وزيادة حجم التبادل التجارى، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الشركات اليونانية فى مصر، مؤكداً أهمية الاعتماد على مصر كنقطة انطلاق إلى السوق العربى والأفريقى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الجانبين أشادا بالمشروعات المشتركة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، والتى تمكن مصر من الإسهام فى تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية وتعزز من قدرتها على انتاج الطاقة وتصديرها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

واتصالاً بالتعاون الإقليمى، فقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون فى إطار منتدى شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثى التى تجمع مصر واليونان وقبرص، والتى أصبحت نموذجاً يحتذى به فى مجال آليات التعاون الإقليمى لمواجهة ومعالجة التحديات الإقليمية المتصاعدة فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

واتفق الجانبان على أهمية استكمال تبادل الرؤى حول سبل تطوير مجالات التعاون الثنائى والثلاثى بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للدول الثلاث ويسهم فى تعزيز أواصر التعاون المشترك.

وحول لقاء وزير الخارجية مع رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، كشف السفير أحمد أبو زيد أنه عكس عمق وقوة علاقات الصداقة الاستراتيجية التى تجمع مصر واليونان، والتى تتعدد مرتكزاتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فضلاً عن الروابط التاريخية الممتدة والتقارب جغرافى الذى أسهم فى صياغة المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين.

ونقل الوزير سامح شكرى رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء اليونان " كيرياكوس ميتسوتاكيس"، تؤكد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر واليونان، وتثمن تنامى تلك العلاقات بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على تطلع مصر لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، وهو ما يتطلب بدوره العمل سوياً لتطوير أوجه هذا التعاون بما يسهم فى جعله نموذجاً يحتذى به فى مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، موضحاً أن لقاءات وزير الخارجية فى أثينا تناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للبلدين، وعلى رأسها التصعيد الحالى فى الأراضى الفلسطينية، والأزمة الروسية- الأوكرانية، وتطورات الأوضاع فى سوريا، وغيرها من التطورات على الساحة الإقليمية.

وقد حرص الوزير شكرى على إطلاع المسئولين اليونانيين على نتائج الاتصالات التى تجريها مصر لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

كما تطرقت مباحثات وزير الخارجية إلى جهود التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وتنسيق التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين.