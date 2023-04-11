الذكرى الـ 62 لافتتاح برج القاهرة.. ارتفاعه أعلى من الهرم الأكبر

جدة - نرمين السيد - يوافق اليوم الثلاثاء، الحادى عشر من أبريل، الذكرى الـ 62 لافتتاح برج القاهرة، الذى يعد أحد أهم وأبرز معالم القاهرة، والذى تم تشييده بين عامى 1956 و 1961، بأمر مباشر من الرئيس جمال عبدالناصر.





ويقع برج القاهرة، والذى تم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، على جزيرة الزمالك بنهر النيل، وتم بناؤه بين عامى 1956 و1961 من الخرسانة المسلحة. برج القاهرة من تصميم أحد أشهر المهندسين المصريين وهو المهندس نعوم شبيب والذى لقب بـ "أبو العمارة الحديثة فى مصر"، ويصل ارتفاع برج القاهرة إلى 187 متراً وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالى 43 مترا. ويتكون برج القاهرة من 16 طابقًا ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسوانى التى سبق أن استخدمها المصريون القدماء فى بناء معابدهم ومقابرهم، وتستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته 45 ثانية لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، الأهرامات، مبنى التلفزيون، أبى الهول، النيل، قلعة صلاح الدين، الأزهر وفى الطابق 14 تجد المطعم، حيث يوجد على قمة برج القاهرة مطعم سياحى على منصة دوارة تدور برواد المطعم ليروا معالم القاهرة من كل الجوانب.

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