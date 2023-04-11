محافظ السويس يبحث الاستعدادات لاستقبال الأعياد

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ السويس عبدالمجيد صقر، استعداد المحافظة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، والإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالى السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة الأعياد.





ووجه المحافظ - خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء، جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التى تقدم للمواطنين، مكلفا رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة مستمرة صباحا ومساءً.

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين إلى شاطئ السوايسة، موجها مدير مشروع الأسواق بتكثيف الحملات لضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق ومنع مرور عربات الكارو، كما كلف رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لمدن القناة بالسويس باستمرار العمل لتطهير خطوط الصرف الصحى وبالوعات وغرف التفتيش للصرف الصحى، مؤكدا التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والاستجابة لأى بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أى مشاكل خاصة بالصرف.

وشدد على مدير الرى بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب، ووجه إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التى تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة، ومنع دخول عربات النقل بشارع ناصر.

ورفع المحافظ حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتأكيد على مدير مرفق إسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة، موجها مدير عام التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لشن حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والطازجة واللحوم للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد على مسؤولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الإنارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حى والتدخل لحل أى مشكلة تطرأ، مؤكدا على مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخرى.