الارشيف / أخبار مصرية

التعليم تنتهى من تحديث بيانات طلاب الأول والثانى الثانوى استعدادا للامتحانات

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:29 مساءً - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 6 مايو المقبل.

وأتاحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط، مضيفة أن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من الثلاثاء 4 إبريل الجارى وحتى 11 من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة انتهاء المدارس الثانوية من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب وطباعة التقارير الخاصة ومراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية ومراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 13 إبريل الجارى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا