عملة نادرة الحلقة 20.. عبد الجبار يقتل شداد ورجال الأخير يطردون نادرة من الجبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:27 مساءً - شهدت الحلقة 20 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث قرر عبد الجبار "جمال سليمان" الانتقام من شداد، فأرسل رجالا له على الجبل كى يخطفوا كل من ينزل من عند شداد ويحضرونه له، وكان ابن نادرة مريض وأردات أن تنزل به من الجبل للطبيب وكان شداد يقف يتحدث معها، وإذ برصاصة من رجال عبد الجبار أنهت حياته على الفور، وبعدما انتهى رجاله من دفنه قرروا طرد نادرة "نيللي كريم" من الجبل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.