وزير التعليم يبحث آليات توعية الطلاب بمفهوم وثقافة حماية المنافسة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال نشر الوعى بثقافة حماية المنافسة.





وبحسب بيان صحفى، ثمن الدكتور رضا حجازى دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى، فضلا عن خلق مناخ تجارى واستثمارى قائم على المنافسة العادلة.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مؤكدا على أهمية توعية الطلاب بمفهوم حماية المنافسة.

ومن جهته، قال ‎الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن قطاع التعليم وكل ما يرتبط به، ضمن أولويات الجهاز كونه يهم قطاعا عريضا من المواطنين، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف ‎نشر الوعى بثقافة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتناول اللقاء استعراض تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهاز حماية المنافسة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعى بثقافة حماية المنافسة، فضلا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.