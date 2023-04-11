مان سيتي ضد بايرن ميونخ.. هالاند يسجل الثالث للسيتي 3-0 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:24 مساءً - سجل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي هدف السيتزنز الثالث ضد بايرن ميونخ بالدقيقة 76 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويأمل مانشستر سيتي الإنجليزي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة الإياب الذي سيقام على ملعب أليانز آرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني والمقرر إقامته يوم 19 إبريل الجاري.

وواجه العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي نظيره البافاري بايرن ميونخ في 6 لقاءات رسمية من قبل، استطاع فريق بايرن ميونخ أن يحقق الفوز خلالهم في 3 مباريات، بينما حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في 3 مباريات، لتكون الكفة متساوية بين الفريقين.

وواجه مدرب بايرن ميونخ الجديد توماس توخيل فريق مانشستر سيتي في 5 مباريات من قبل فاز المدرب الألماني في 3 مواجهات وخسر لقاءين.

كما واجه هالاند البايرن فى 7 مناسبات سابقة، ويعتبر بطل ألمانيا أكثر فريق تقابل ضده إيرلينج هالاند على مدار مسيرته الاحترافية بكافة البطولات، ويطمح النرويجي هالاند لكسر عقدته أمام العملاق البافاري بتذوق طعم الانتصار لأول مرة أمامه.

وكان مان سيتي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني بمجموع المباراتين 8-1، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، أما الفائز من مباراة ميلان ونابولي سيلعب ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جون ستونز.

خط الهجوم: جاك جيريليش، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، دايوت أوبيكانو، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفز.

خط الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني، سيرجي جنابري، كينجسلي كومان.