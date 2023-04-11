نعيم طلع براءة من خطف ابن جعفر العمدة والجمهور يتفاعل: نعيم السندال طلع أمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:24 مساءً - لمدة طويلة كانت أصابع الاتهام تتجه نحو "نعيم" عصام السقا وأنه وراء خطف ابن جعفر العمدة، والسبب في كل المشكلات التي تعرض لها محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث كان نعيم هو المتهم الأول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن اتهموه بأنه من دبر عملية خطف ابن جعفر العمدة، خاصة

وجاءت الحلقة الـ 20 لتنصف "نعيم " وتبرئه من كل تلك الاتهام ويتضح أن "دلال" إيمان العاصي الزوجة الثانية لجعفر العمدة بعد "ثريا" مي كساب هي من دبرت ذلك، حيث انتهت الحلقة بمكاملة بينها وبين "بلال شامة" مجدي بدر تؤكد أنها من دبرت كل شيء.

وتفاعل الجمهور مع الحلقة ومع براءة نعيم، حيث أطلق الجمهور عليه اسم نعيم السندال، متخذين من نعيم السندال طلع أمان شعارا يجوب مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.