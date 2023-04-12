وزيرا التعليم والرياضة يشهدان ختام الدورة الرمضانية للرياضة المدرسية 2023

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، معربا عن سعادته بفاعليات ختام الدورة الرمضانية للعام الدراسى 2022/2023، والتى تعد تتويجا للتعاون الجاد والمتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعية إلى تطوير منظومة الرياضة المدرسية لرفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.

وثمن الدكتور رضا حجازى التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والذى يعمل على بناء الإنسان كما وجهت القيادة السياسية، وذلك من خلال اليوم الرياضى الذى بدأ العمل به منذ بداية العام الدراسى، موجها الشكر للواء محمد الطاهر، مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى، على إقامة مسابقة اليوم فى اتحاد الشرطة الرياضى بمشاركة 20 محافظة، و2000 طالب تأهل منهم 450 طالبا للتصفيات النهائية، مشيرا إلى أن الهدف الذى نسعى لتحقيقه والمحافظة عليه ودعمه هو ممارسة الرياضة بمشاركة وتضامن وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن جودة الحياة تتحقق ليس فقط بحصول الطالب على درجات مرتفعة خلال دراسته، ولكن أيضا بتمتع الطالب بلياقة بدنية جيدة، مشيرا إلى أن ممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو المسرحية أو الثقافية أو الفنية تساهم فى عودة الطلاب الحقيقية للمدرسة، مؤكدا على دور المدرسة فى تكوين الشخصية وتشجيع المواهب وتنميتها واستثمارها.

وفى كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على جهوده مع الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، كما توجه بالشكر للواء محمد الطاهر، مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى؛ لمشاركته المجتمعية الدائمة على مستوى كافة المنافسات مع الأندية والمنتخبات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم وزارته للأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية، والحرص على تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة للطلاب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هناك تكليفا وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ببناء الشخصية والاهتمام بالحياة البدنية والحفاظ على الصحة والتنشئة فى سن صغيرة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بالاتحادات الطلابية، والحرص على لقاءهم بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجات طلاب المدارس المصرية؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ونائب الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، أن الرياضة تعد مكسبا حقيقيا للجسد والعقل والروح والرياضى لا يعرف الخسارة، مشيرة إلى أن الدورة الرمضانية تمت بمشاركة أكتر من 250 طالب وطالبة فى رياضة السباحة و20 فريق من 20 محافظة فى كرة القدم، من خلال منافسات قوية على مدار شهر رمضان المبارك، حيث نشأت بين الطلاب علاقات إنسانية، وزالت حدود المسافات وجمعتهم الرياضة، من أجل وصول كل منهم إلى تحقيق احلامهم بالوصول للبطولة.

وشهد الوزيران خلال الحفل فيلما تسجيليا يوضح مراحل الدورة الرمضانية فى مجال لعبتى السباحة وكرة القدم، وعرضا فنيا بعنوان "اتحضر للأخضر" شارك فيه طلاب محافظة الغربية، وعرضا آخر بعنوان "البهجة" قدمه طلاب محافظة القاهرة.

كما شهد الوزيران المبارة النهائية على المركزين الأول والثانى بين فريقى كرة القدم لمديريتى التربية والتعليم بالقليوبية والغربية، حيث فاز فريق الغربية بالبطولة.

وفى ختام الحفل، كرم الوزيران الفرق الفائزة فى البطولة، وسلما الميداليات للمركز الثالث والذى فاز به فريق محافظة المنيا، والمركز الثانى الذى حققه فريق محافظة القليوبية، أما كأس الدورة للمركز الأول ففاز به فريق محافظة الغربية.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تمت بمشاركة 20 محافظة، حيث تمت إقامة قرعة كرة القدم يوم السبت الموافق 8 إبريل بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، تلاها تصفيات الدورة، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات شملت كل مجموعة عدد (5) محافظات جاء فى المجموعة الأولى كل من فرق محافظات: الغربية، القاهرة، السويس، البحر الأحمر وبورسعيد، وشملت المجموعة الثانية محافظات: الشرقية، دمياط، سوهاج، البحيرة والإسماعيلية، وتضمنت المجموعة الثالثة محافظات: المنوفية، شمال سيناء، بنى سويف، الفيوم والدقهلية)، وضمت المجموعة الرابعة محافظات: كفر الشيخ، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية والمنيا.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصرى الرياضية المدرسية، والدكتورة چيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، وناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، حضر اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتورة سونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات الرياضية واللجان النوعية، كما حضر اللواء محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى.