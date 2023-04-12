ديسوان.. مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة فريد من نوعة حول التجربة الخضراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:29 صباحاً - أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة ترويجية في عام ٢٠٢٣ بعنوان "ديسوان" التجربة الخضراء، يأتي المشروع تحت رعاية أ.د/ حنان جنيد، عميدة الكلية، والإشراف العام/ أ.د نرمين الأزرق رئيسة الشعبة الانجليزية، ويشرف على المشروع، د. آلاء فوزي، وأ. ملك أسعد.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب: مريم ياسر، ضحى عصام، مريم حازم، همسه احمد، مريم حسن، نور عبدالغنى، مريم احمد، منة الله صبحى، مريم علاءالدين، چيداء حمدى، مريم سيف الدين، ساندرا هانى، مريم حسام، نيروز محمد، ميرنا جمال، مروان ايمن.

يُناقش مشروع التخرج السياحة المستدامة والبدائل الأقل ضررا بالبيئة التي يمكن أن يقوم بها الزوار في أسوان

وأطلق الطلاب ديسوان علي عنوان مشروع التخرج نسبة إلى ديسيه اللون الأخضر بالنوبي و سوان كما يقول أهل النوبة على أسوان

وتسلط الحملة الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للتحول نحو الأخضر والسياحة المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على موارد البيئة وجعلها خالية من التلوث، وذلك إيمانًا منهم بقضية التلوث البيئي ومدى خطورته وتأثيره في كافة نواحي الحياة، وتقديرًا لدور الدولة في مواجهة تلك القضية التي تؤرق العالم، لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد.

وقام طلاب المشروع بزيارة مختلف الأماكن والمشاريع الخضراء في أسوان للترويج عنها وتوعية الناس بالفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء، كذلك عرض آخر ما وصلت إليه الدولة المصرية في طريقها نحو التحول الأخضر، بداية من قرية فارس أول قرية صديقة للبيئة في مصر و محطة بنبان للطاقة الشمسية.

ونفذ الطلاب أنشطة تعليمية لأطفال مدارس مصر الخير الصديقة للبيئة للتوعية بالتنمية المستدامة في كوم أمبو بأسوان، ضمن الأليات التنفيذية للمشروع.