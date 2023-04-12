الأمطار تغرق شوارع الدقهلية.. وانتشار معدات شفط المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الدقهلية موجة شديدة من الطقس السيئ، مساء أمس الثلاثاء، صحبها سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض فى درجات الحرارة ورعد وبرق بجميع المراكز والمدن؛ ما تسبب فى إرباك الحركة المرورية.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت صور الأقمار الصناعية تشير إلى تساقط الأمطار على معظم الأنحاء الشمالية مطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا، مرورا بالقاهرة الكبرى، وتكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق مختلفة، كما تتساقط حبات البرد.

وأوضحت أن السحب تتجه شرقا لتتساقط الأمطار على بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، حتى تصل إلى السواحل الشرقية مع الساعات الاولى من صباح الغد، وتكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، وتستمر الأجواء الباردة ونشاط الرياح حتى نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى فى القاهرة 21 درجة والصغرى 13 درجة، والدقهلية الكبرى 23 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.