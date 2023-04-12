سقوط أمطار رعدية فى الإسكندرية وتعامل فورى من أجهزة الدولة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء، والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط للأمطار الرعدية؛ ما أدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة وارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى 3 أمتار.





وعلى صعيد متصل، استعدت أجهزة محافظة الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ؛ حيث دفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بـ 124 سياراة شفط ومدمجة، و22 موتور رفع مياه، واثنتين من سيارات الأعاصير؛ إحداهما شرق المحافظة، والأخرى غربها. وفى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، تم فتح البوغاز، ولكن مع استمرار الرصدات الجومائية اى قياس ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وهما مناسبان لحركة التداول ودخول وخروج السفن من البوغاز. وعلى صعيد آخر، تم التنبيه على كل العاملين بالشركة المسؤولة عن جمع القمامة فى الإسكندرية بضرورة التعاون التام مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، والتدخل الفورى فى كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب مطبق أو شنيشة.

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