الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة وأماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل".
وأضافت: "من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل جميع السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.
ولفتت إلى وجود نشلط لـ الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، لافتة إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر؛ مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.
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