جدة - نرمين السيد - وتراكمت المياه ببعض الشوارع والميادين، ولكنها لم تؤثر على حركة المشاة وسير السيارات. وبدوره وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، برفع درجة الطوارئ بجميع القطاعات الحيوية والخدمية لمواجهة ظروف الطقس المتقلب، واستمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أى بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار لكسحها وتصريفها. واتخذت شركة الصرف الصحى الاستعدادات كافة، ودفعت بسيارات كسح المياه بمختلف دوائر المحافظة؛ لإزالة وتصريف مياه الأمطار وتطهير "الشنايش" وتسهيل حركة المارة. واستمرت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بمينائى الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعى ومنتظم رغم سقوط الأمطار. وعززت مديرية أمن الإسكندرية، من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الثالث على التوالى.. استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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