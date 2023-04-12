رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهانى القلبية للبابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

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