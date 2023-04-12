الرى: البحيرات الصناعية أنقذت طور سيناء من أخطار السيول الأخيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص نجاح منظومة الحماية من أخطار السيول والمنفذة بمدينة طور سيناء فى حماية المدينة جراء السيل القادم من أودية ميعر وذلك من خلال سدود وادى ميعر التى تم إنشاؤها ضمن منظومة حماية المدينة من أخطار السيول.





وصرح الدكتور سويلم أن مياه السيول ملأت البحيرات الواقعة أمام سدود الحماية بوادى ميعر، كم تم إمرار مياه السيل بأمان من خلال البرابخ المنفذه أسفل طريق (النفق - شرم الشيخ) وصولا إلى بحيرة وادى الأعوج المنفذه ضمن منظومة الحماية والتى تتسع إلى 1.20 مليون م3.

وأضاف أن الوزارة نفذت 5 بحيرات صناعية و3 سدود ركامية مكساه بالدبش والمونة بسعة تخزينية 7 ملايين م3 لحماية مدينة طور سيناء وحصاد مياه الأمطار وتغذية الخزان الجوفى بمنطقة سهل القاع.

وقال الدكتور سويلم إنه ونظرا لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التى تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مصر، وتم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

وأضاف أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتى تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفى بما يضمن إستدامة مصدر المياه.

الجدير بالذكر أنه وإيمانا من الوزارة بدورها فى تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، وانتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، ونهو تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، وإنهاء تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، كما يتم حاليا تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنية ونسبة تنفيذ 91 %، وتنفيذ عملية إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25 %.