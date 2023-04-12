معلومات الوزراء: توجيه مليارات الدولارات الأمريكية لدعم تحول الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التحليل الذى أصدره مركز المعلومات يسلط فيه الضوء على الوضع الراهن للانبعاثات العالمية من ثانى أكسيد الكربون.

وأوضح أنه وفقًا للقانون، سيتم توجيه مليارات الدولارات خلال الأعوام المُقبلة لدعم تحول الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، وبناء التقنيات الخضراء، ودعم تبنى السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، ويتوقع الخبراء أنّ القانون سيقضى على 4 مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وأبرز تحليل المركز موافقة الدول المشاركة فى مؤتمر "كوب 27"، الذى انعقد فى مصر نوفمبر 2022؛ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية، التى ساهمت بأقل قدر فى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، على مكافحة تغير المناخ، وتعهُّد 195 دولة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى "كوب 15" فى ديسمبر 2022، والذى استضافته مدينة مونتريال الكندية، بحماية واستعادة 30٪ على الأقل من الأراضى والمياه بحلول عام 2030، كما تعهدت الدول الغنية بدفع ما يقدر بنحو 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030 للدول الفقيرة من خلال صندوق جديد للتنوع البيولوجى.

وأوضح مركز المعلومات أن الاستثمار الأجنبى المباشر، فى إطار تعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية ومعالجة قضية المناخ، يُعَد أهم جزء من تدفقات رأس المال الخاص، كما تُعَد زيادة التمويل من أجل تنمية أكثر مراعاة للبيئة فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أولويات تحقيق العدالة المناخية؛ إذ تُعَد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هى الأقل مساهمة فى تغير المناخ، ومع ذلك تعانى أكثر من غيرها، مشيرا إلى التقدم فى تحقيق العدالة المناخية الإنجاز الرئيسى فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمناخ (COP 27) والذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى؛ حيث وافقت الدول المتقدمة على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر ضعفًا.

ولفت إلى تعدد القطاعات ذات الصلة فى تحقيق الأجندة المناخية من الزراعة والأغذية إلى الطاقة والبنية التحتية، وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبى المباشر ذا الصلة بالمناخ - لا سيما فى مجال الطاقة المتجددة والنقل الصديق للبيئة والتكنولوجيا والخدمات البيئية - قد تضاعف ثلاث مرات فى السنوات العشر الماضية.

وعلى صعيد البلدان المتقدمة، دعمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبى المباشر فى المجال ذات الصلة بالمناخ تجمعات كبيرة من رأس المال المحلى فى تمويل التحول نحو الاقتصاد صديق البيئة، ومن ذلك قانون خفض التضخم الأمريكى الذى من شأنه تسريع الحوافز الخضراء.

ونوه بأنه على الرغم من الزخم الكبير فى مجال الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، فإن قلة فقط من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تلقت حصة كبيرة من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى أن ضعف الأداء فى توجيه الاستثمار الأجنبى المباشر المتعلق بالمناخ يعد سببًا رئيسًا لعدم حشد البلدان المتقدمة 100 مليار دولار من التدفقات السنوية للتمويل العام والخاص التى تعهدت بها فى عام 2009 لدعم العمل المناخى فى العالم النامى.

وأفاد التحليل بأن تطوير المهارات أمر حيوى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث إن الانتقال نحو اقتصاد عالمى منخفض الانبعاثات سيخلق عشرات الملايين من "الوظائف الخضراء" الجديدة عبر مختلف القطاعات؛ إذ من المتوقع أن تخلق صناعة الطاقة المتجددة وحدها 38.2 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

وفى هذا الصدد، أشار إلى أن جعل الوظائف أكثر اخضرارًا فى قطاعات متعددة يتطلب إعادة صقل المهارات والارتقاء بها إلى جانب تدريب العمالة وتحسين مستويات المعرفة بالتقنيات الجديدة، مثل: الذكاء الاصطناعى (AI) والرقمنة؛ لذلك تتزايد الدعوات لزيادة الاستثمار فى المهارات؛ وذلك لضمان قوة عاملة مستقبلية مزدهرة فى عام 2030 وما بعده.

ولفت المركز إلى أن العالم شهد خلال عام 2022 العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ؛ حيث عانت منه باكستان عن طريق الفيضانات التى تسببت فى وفاة آلاف المواطنين وتشريد الملايين وخسائر تزيد على 40 مليار دولار، كما عانت نيجيريا من تشريد أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات أيضًا، فضلًا عن جفاف الأنهار فى أوروبا والصين والولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تباطؤ تدفق التجارة فى نهر المسيسيبى والراين، كما عانت دول شرق إفريقيا من جفاف شديد؛ نتيجة انحسار الأمطار لأربعة مواسم متتالية، وتوقعات بانحسارها مع الموسم المقبل؛ مما جعل نحو 50 مليون شخص فى تلك المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد وقد أفاد بنك التنمية الإفريقى مؤخرًا بأن القارة تخسر ما بين 5% و15% من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بسبب تغير المناخ.

وأبرز التحليل التقرير الصادر عن منظمة "أوكسفام" والذى يوضح أن 189 مليون شخص يتأثرون بالطقس القاسى فى البلدان النامية سنويًّا، مع توقف الدول المتقدمة عن دفع تكاليف التأثير على المناخ، كما أن 55 دولة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ قد عانت من خسائر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ بلغ مجموعها أكثر من نصف تريليون دولار خلال العقدين الأولين من هذا القرن.