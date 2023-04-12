وزارة الصحة تطلق 48 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات حتى نهاية رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم 20 رمضان وحتى يوم الخميس 29 من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق 5 قوافل طبية مجانية، يوم الثلاثاء، بمناطق التحرير بمحافظة اسيوط، والبحرية مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، وكفر حكيم حي كرداسة بمحافظة الجيزة، والخير والنماء وزراعة10مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والفيروز مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية مجانية يوم 21 رمضان بمناطق عزبة العسكر(نجع الكرور) محافظة اسوان، وبلقطر الشرقية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، ودنوشر مركز المحلة الكبري محافظة الغربية، و مركز طبي الخيالة حي البساتين محافظة القاهرة، وساقية المنقدي اشمون محافظة المنوفية، وسنور محافظة بني سويف، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وبركة مركز نجع حمادى محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح.

ومن جانبه، أشار الدكتور ابراهيم اسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين، يومي 22 و23 رمضان، بمنطقتي وحدة طب اسرة بيشة عامر مركز منيا القمح محافظة الشرقية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم اطلاق 3 قوافل طبية يومي 23 و24 من شهر رمضان المبارك بمناطق بني سلامة حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وبتمدة مركز بنها محافظة القليوبية، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط.

وتابع "اسماعيل" أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق اسيوط الجديدة مركز الفتح محافظة اسيوط، وبنى عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم، والبيشة مركز اشمون محافظة المنوفية، وعثمان ابن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والانصار مركز اهناسيا محافظة بني سويف، وغوط الوز مركز براني محافظة مطروح، وذلك في يومي 24 و25 من شهر رمضان المبارك، لافتاً أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية يومي 25 و26 من شهر رمضان المبارك بمناطق الجزيرة محافظة اسوان، والدخيلة مركز العجمي محافظة الإسكندرية، والمستعمرة الشرقية مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

كما سيتم إطلاق 10 قوافل طبية مجانية يومي 26 و27 رمضان بمناطق الشيخ يوسف مركز الفتح محافظة اسيوط، ووحدة طوسون محافظة الاسماعيلية، ووحدة صحية نجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر، وابو الخاوى مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ووحدة صحية دوامة بني عمرو مركز فاقوس محافظة الشرقية، ونواج مركز طنطا محافظة الغربية، ومركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر محافظة القاهرة، وبقيرة مركز بنها محافظة القليوبية، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وام الرخم محافظة مطروح.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و28 رمضان بمنطقتي قرداحي حي المنتزة محافظة الإسكندرية، والـ800 فدان حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وأخيراً سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بمناطق الحصايا محافظة أسوان، وزوير مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وسرير مفتاح محافظة المنيا، وام الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، و الاحايوة شرق مركز اخميم محافظة سوهاج، والداخلة محافظة مطروح، وأبو مسعود مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وذلك في 28 و29من شهر رمضان المبارك.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الإجتماعي.