تقديم العلاج لـ2143 مريضا بمبادرة «الكشف المبكر عن سرطان الكبد»

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى متابعة 116 ألفا و210 مواطنا ضمن المبادرة، موضحا أنه يجرى إحالة المشتبه فى إصابتهم بورم سرطانى إلى مراكز علاج الإحالة لإجراء الفحوصات التأكيدية، وبدء تلقى العلاج اللازم حسب الحالة إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد.

ولفت إلى تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريا كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية المتواجدة داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وبدوره قال الدكتور وائل عبدالرازق، نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه يجرى صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية، تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبدالله، المنسق الطبى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه يجرى استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء فى صرف العلاج دوريا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.

وأضاف أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحا وحتى 12ظهرا)، كما يتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.