منها الأبنية التعليمية.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات المهمة

جدة - نرمين السيد - ونص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، على أن يكون بالمستوى الوظيفى "الممتازة"، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة.

وتضمن التعديل تحديد اختصاصات نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وتتضمن ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، مع معاونة الرئيس التنفيذى للهيئة فى أداء مهامه واختصاصاته، وعلى الأخص معاونته فى رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئة، وفى الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة، ومعاونته كذلك فى تنسيق نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة، وفى تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفى، وتحسين بيئة العمل.

كما نص التعديل على تحديد أدوار واختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة، وتضمن ذلك أن يصدر بتعيينه، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة، ويختص الرئيس التنفيذى للهيئة بتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وطرح حلول لتفادى المعوقات، ومقترحات لتطوير الأداء.

ونص التعديل أيضاً على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ونائبه، واثنين من نواب أو مساعدى أو مستشارى الوزير أو شاغلى الوظائف القيادية، ومدیر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، واثنين من شاغلى المستوى الوظيفى العالى بالهيئة، وممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة، على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية بترشيح من وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تم النص على أن يُدعى لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، أو ممثل لأصحاب المدارس الخاصة فى حالة وجود موضوعات تخص المدارس الخاصة أو التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة، ويحل محله عند غيابة أو قيام مانع لديه، الرئيس التنفيذى للهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضى من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة مطروح، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتشمل مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمرانى جديد باسم "مدينة رأس الحكمة الجديدة"، ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية، وذلك نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى عدة مشروعات تخص هذا القطاع الحيوى، وهى مساحة 2421.85 فدان لاستخدامها كجزء من مسار القطار الكهربائى السريع وحرمه فى منطقة مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومساحة 111.88 فدان لاستخدامها فى إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الكهربائى السريع، ومساحة 25،47 فدان لاستخدامها فى إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الديزل.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة بنى سويف، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمشتملات الممشى السياحى الكائن بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لصالح إحدى الشركات بغرض الاستثمار.

ويستهدف مشروع الممشى السياحى إقامة نشاط سياحى وترفيهى وخدمى لأهالى المحافظة، حيث يبلغ طول المشروع نحو 1.5 كم، ويقع مباشرة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة، ومن المخطط أن يتضمن 21 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ومطعما رئيسيا، واستراحات، ونافورة راقصة على النيل، وجراج للسيارات، وأماكن للإعلانات الجدارية بمسطحات متنوعة، مع مسطحات خضراء، وتجهيزات خاصة بذوى الهمم.

كما استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 176 بتاريخ 30 يناير 2023، على تخصيص قطعتى أرض بنشاط عمرانى مختلط، بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وفقا للضوابط التى تحددها وزارة الإسكان، وهما: مساحة 46 فداناً بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 24 فداناً شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة.

وخلال الاجتماع أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، أى الربعين الأول والثانى من السنة المالية الحالية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتنفيذ خطة تجميع البلازما.

يأتى هذا فى ضوء التوجيهات الرئاسية بالإنتهاء من المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، وكذا توفير الخدمات والاستشارات الفنية اللازمة لتجميع البلازما ونقل الخبرة والتكنولوجيا الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد وخدمات الدعم لعمليات مراكز تجميع البلازما وعمليات الجودة.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2023 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، لعدد 59 مشروعاً.