سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة (صور)

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:29 مساءً - شهدت أحياء القاهرة والجيزة أمطارا متفاوتة الشدة، كما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحرى أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط لحبات البرد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشمالية الشرقية.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس مائل البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء بارد ليلا.

الحالة الجوية

وقالت الهيئة إن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البحر الأحمر وجنوب البلاد، ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط وتصل سرعة الرياح من 50:60 كم /س ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الايام المقبلة بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل.

ويسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئا على جنوب الصعيد وشمال سيناء، حار على الجنوب، بارد ليلا وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال الأسبوع الجارى.