الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وخلال الاتصال هنأ فضيلته قداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد الذى يحل يوم الأحد المقبل.





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