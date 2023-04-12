رئيس الإنجيلية يهنئ الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية فى مصر، بحضور الدكتور القس صفوت البياضى الرئيس الإكرامى للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين فى مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار". وأضاف رئيس الإنجيلية:"فضيلتكم نموذج مؤثر فى العالم والوطن العربى، ونعتز بفضيلتكم، وتهنئتنا اليوم من القلب". كما أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكى له، موضحًا: "ننتظركم فى المناسبات دائما، ولقائتنا تجمعها الأصالة والوطنية، مؤكدا فضيلته أن هذه اللقاءات تعكس احتراما متبادلا وأنموذجا للتعايش بين أتباع الديانات".

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