بث مباشر.. وصول الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة والرئيس فى استقباله

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، منذ قليل، إلى القاهرة فى زيارة رسمية، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، منذ قليل، إلى القاهرة فى زيارة رسمية، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا للحظة وصول الشيخ محمد بن زايد إلى مطار القاهرة.

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