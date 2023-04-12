القوى العاملة تعلن موعد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء للقطاع الخاص

يأتى ذلك فى ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذى نص فى مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 إبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء".
وأكد بيان الوزارة على أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية فى الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء..وجاء فى البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير القوى العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصر الغالية،وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.
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