وزارة القوى العاملة تُجدد تحذيرها للمواطنين: انتبهوا لوهم «منح العمالة»

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية، التى تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.





وقالت "الوزارة"، فى بيان صحفى لها، اليوم الخميس، إنها إستقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إليكترونية تَحمِل إسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، موضحة أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.

وبحسب البيان أشارت "الوزارة"، إلى أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع هذه الصفحات الإلكترونية الرسمية، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر، أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، للتحقق من كل الخدمات التى تقدمها "الوزارة " للمواطنين.