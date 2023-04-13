وقالت "الوزارة"، فى بيان صحفى لها، اليوم الخميس، إنها إستقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إليكترونية تَحمِل إسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، موضحة أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.
وبحسب البيان أشارت "الوزارة"، إلى أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع هذه الصفحات الإلكترونية الرسمية، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر، أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، للتحقق من كل الخدمات التى تقدمها "الوزارة " للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة القوى العاملة تُجدد تحذيرها للمواطنين: انتبهوا لوهم «منح العمالة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.