طقس اليوم.. مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والعظمى 24 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 09:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة

والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة

ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة .