جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن المحافظة لديها العديد من المقومات وعلى رأسها العمالة الماهرة وخاصة فى مدينة المحلة الكبرى قلعة النسيج، التى تصدر انتاجها الأكبر لمختلف دول العالم مختوما بشعار صنع فى مصر، مشيرا إلى أن المحلة ستشهد قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل فى العالم بحلول يوليو المقبل.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى السحور الرمضانى، الذى نظمته رابطة أصحاب مصانع الغزل بأحد مصانع المحلة، بحضور النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب، المهندس محمود الفوطى رئيس الرابطة، المهندس محمد الصياد نائب رئيس الرابطة. وأكد محافظ الغربية فى بيان اليوم الخميس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمال والصناعة، وتطوير كافة صناعات الغزل والنسيج وخاصة فى مدينة المحلة الكبرى لتحقيق مستقبل أفضل لهذة الصناعة وتدعيم العمال بها الأمر الذى سيساهم فى توفير آلاف فرص العمل وتدعيم تلك الصناعة التاريخية التى تعد من أشهر مدن الجمهورية فى صناعة الغزل والنسيج. وأوضح رحمى، أن العرض الذى قدمته المحافظة أمام دولة رئيس مجلس الوزراء فى زيارته الأخيرة لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج، لتطوير المدينة، لاقى الاستحسان وتم التوجيه بالبدء فيه تدريجيا طبقا للميزانيات المتاحة، حيث ستشهد المدينة طفرة نوعية فى البنية التحتية إلى جانب المحاور المرورية التى ستنشئها المحافظة لخدمة أهالى المحلة وكان بدايتها محور كورنيش المحلة والذى قارب على الانتهاء وسيتم استكماله من خلا طريق دائرى يربط المدينة بأكملها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية: افتتاح أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة يوليو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.