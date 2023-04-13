وزير الصحة يوجه بالتوسع فى الاستثمارات بقطاع التصنيع الدوائى (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.





وذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وشيرين جمال، مساعد وزير التعاون الدولى للبحوث الاقتصادية، وأعضاء مجلس إدارة "أكديما"، وممثلى من الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانونى ونسبة الحضور للجمعية العامة العادية، مؤكدا على الدور الأصيل للجمعية فى دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية التى تمتلك قدرات هائلة، بما يضمن تحقيق التطور الدائم للشركة للقيام بمهامها على المستويين المحلى والإقليمى.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بالتوسع فى الاستثمارات فى قطاع التصنيع الدوائى لضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاع الصحى من الأدوية والمستلزمات وتوفير مخزون استراتيجى آمن من الأدوية والمواد الخام، بما يضمن دعم المنظومة الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتا إلى أن الأمن القومى الدوائى يعتمد بشكل كبير على التصنيع المحلى لاحتياجاتنا الدوائية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير أكد أهمية مضاعفة نسب تصدير المنتجات الدوائية للدول الأخرى، خاصة دول المنطقة لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية من الأدوية، وذلك من خلال التوسع فى عقد الاتفاقيات الدوائية وتكثيف التعاون بين كل قطاعات الدولة المعنية فى هذا الشأن.



وأضاف عبدالغفار أن الوزير استمع إلى التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وما تم إنجازه من نشاطات خلال العام، فضلا عن الاستماع إلى التقارير الخاص بمراقبى الحسابات عن القوائم المالية لذات العام.

ووجهت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، الشكر لوزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للشركة والاهتمام بتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء من الدواء محليا والتصدير للخارج.