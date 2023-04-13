القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

قداسة البابا تواضروس الثانى
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
يطيب لى أن أبعث لقداستكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد أعاده عليكم وعلى أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات .
وبهذه المناسبة الكريمة التى تجتمع مع إحتفالات مصر بالعديد من الأعياد الدينية والوطنية , فإننى أود أن أعرب لقداستكم عن إعتزازى وإعتزاز قواتنا المسلحة بمواقفكم الوطنية المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية التى يجمعها نسيجاً وطنياً صلباً يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق آمال شعبه العظيم فى العزة والخلود .
حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير).
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة .
هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى
توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين
بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من الأقباط بمناسبـة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط
بنفس المناسبة.
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