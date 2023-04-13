الهجرة: تعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يعزز جهود التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة فى فعالية نظمتها شركة "اتصالات مصر" بحضور وزراء الزراعة والشباب والرياضة والاتصالات والمجالس النيابية ومحافظ القاهرة وسفيرة الإمارات بالقاهرة ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين. وقالت سها جندى إن تكامل الجهود يخدم المواطنين، وإن شركة "اتصالات" هى إحدى الشركات المصرية الكبرى التى تؤدى خدمة مهمة، وتعد قناة اتصال بين المصريين بالخارج وأسرهم فى مصر. وثمنت وزيرة الهجرة الدور المجتمعى الذى تقوم به شركات الاتصالات فى وقت الأزمات، مشيدة بإتاحة شركة "اتصالات" إمكانية التواصل المجانى مع الطلاب المصريين خلال كارثة الزلزال فى تركيا. وأشارت وزيرة الهجرة إلى الكثير من المبادرات التى أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، ونتطلع للمزيد من التعاون لصالح الشباب وتوفير فرص العمل، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

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